Hakemler: Emre Can Tatlıyer, Denizcan Şahin, İsmail Çetin

İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, Çağatay Polatdemir, İskender Can(Dk 60 Kerem Demir) , Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Kaplan, Yağız Haydar Doğan

Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Ahmet Tekin, Talha Özler, Harun Atalay, Ömer Bozan, Nuri Terliksiz, Turan Yılmaz(Dk 62 Doğukan İnci) Osman Bayrak, Alişan Durmuş(Dk 62Efecan Mızrakcı) Mehmet Sefa Etöz, İbrahim Koca

Sarı kartlar: Çağatay Polatdemir, Yusuf Kaplan, Doğukan Ateş, İskender Can (Kafkasspor) Ahmet Tekin(Etimesgut)

Kırmızı kart:

Goller: Batuhan Doğrukıran(2), Yusuf Kaplan (Kafkasspor) İbrahim Koca(Pen)(Etimesgut)

Maçtan önemli dakikalar

26'ncı dakikada Etimesgut penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

32'nci dakikada Kafkasspor korner kazandı. Ömer Faruk'un ortasına yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

58'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

65'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

Kaynak: YAVUZ YILMAZ