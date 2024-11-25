Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kulübümüz 2024 - 2025 futbol sezonunda Hasan Ugur Kardal ile anlaşmaya varmıştır.
Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz.
Hasan Uğur Kardal hocamızın teknik ekibi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
Muhammet Citlak - Yardımcı Antrenör Ekrem Tevetoğlu - Atletik Performans Suat Güneş - Mac izleme ve analiz Celalettin Barut - Kaleci antrenörü
İmza törenine kulüp başkanı Sebahattin Ordu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
HASAN UĞUR KARDAL 2021/2024 GOREV YERLERİ
-23 Elazığ futbool kulübü
Profesyonel takım teknik sorumlusu
-Eynesil Belediye Spor
Profesyonel takım antronörü
-Atakum Belediyespor
Bal teknik sorumlusu