Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüz 2024 - 2025 futbol sezonunda Hasan Ugur Kardal ile anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz.

Hasan Uğur Kardal hocamızın teknik ekibi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

Muhammet Citlak - Yardımcı Antrenör Ekrem Tevetoğlu - Atletik Performans Suat Güneş - Mac izleme ve analiz Celalettin Barut - Kaleci antrenörü

İmza törenine kulüp başkanı Sebahattin Ordu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

HASAN UĞUR KARDAL 2021/2024 GOREV YERLERİ 

-23 Elazığ futbool kulübü 

Profesyonel takım teknik sorumlusu 

-Eynesil Belediye Spor

Profesyonel takım antronörü

-Atakum Belediyespor 

Bal teknik sorumlusu 

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Kaynak: Haber merkezi