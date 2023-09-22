Sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u yenen Kafkasspor'a PFDK cezai işlem uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hafta sonu oynanan karşılaşmalarda takımların aldığı cezaları duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan ceza tablosunda temsilcimiz Kafkasspor'da yer aldı.

İşte o açıklama;

İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR Kulübünün, 17.09.2023 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR Kulübünün, top toplayıcı çocukların yeleklerinde akreditasyon numarasının bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."