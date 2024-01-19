Ligde oynanan toplam 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 24 puanla ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Kafkas Kartalı, ilk kez mücadele ettiği 3. Ligde büyük bir başarı elde etmişti.

Sol kanat oyuncusu Yusuf Kılıç ile yollarını ayıran ekip, kanat, defans ve forvet hattına yaptığı transferler ile takımı güçlendirdi.

14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligi 23 puanla 4. sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor ise, İnegöl’e puan ya da puanlar almak için geldi. Ligin ilk yarısında Ayvalık’ta oynanan maç 1-1 sona ermişti.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Cumartesi günü İnegöl Şehir stadında oynanacak olan maç saat 14.00’de başlayacak. Lig başında kadın ve çocuk taraftarlara yönelik uygulanan ücretsiz bilet uygulaması bu maçta de devam ettirilecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Kafkasspor, Ayvalıkgücü Belediyespor maçı canlı yayınlanacak. Kulübün resmi youtube sayfası olan kafkassportv 90 dakikalık zorlu mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Kaynak: SEHER YAŞA