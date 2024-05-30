Celal Ter başkanlığında takdir toplayan bir sezon geçiren İnegöl Kafkasspor'da kongre hazırlıkları sürüyor.

3 Haziran Pazartesi günü kulüp tesislerinde yapılacak kongreye tek başkan adayı ile gidileceği öğrenildi.

Tarihinin en başarılı dönemlerine imza atan mevcut Başkan Celal Ter'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Başkan Celal Ter'in yönetim içinden kulübü başarıya taşıyacak bir ismin aday olması durumunda destekleyeceğini açıklaması üzerine yeni bir Başkan Adayı çıkması gündeme gelmişti. Nihat Bayraktar, Zeki Kavaz, Özcan Gümüştekin’in isimleri başkan adaylığı için geçiyordu. Ancak bu isimlerin adaylığı düşünmemeleri üzerine yönetim kurulu üyelerinin Başkan Celal Ter'in devam etmesi yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi.

Başkan Celal Ter'in yeniden aday olarak çıkması beklenen kongrede yönetim kuruluna birçok sürpriz ismin gireceği öğrenildi.