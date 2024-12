Kulüp tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk’ün yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu ve faaliyet raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Sedat Yavuz seçildi.

Sedat Yavuz’un başkanlığında yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Haluk Özbek, Bahattin Korkmaz, Deniz Erdem, Zafer Tuncer, Şaban Ertaş, Mehmet Yaprak, Nuri Orhan, Yücel Demir, Metin Sevinç, Ersin Karakurt, Hasan Boztepe, Uğurcan Adıyaman, Yakup Cansever, Rıdvan Şentürk, Adnan Kemal Aydın, Murat Ünver, Erdal Bayraktar, Gürkan Ordu, Yusuf Şehitoğlu, Yunus Emre Ay, Rasim Erdem, Bedirhan Bedir, Olcay İleri, Ahmet Bayhan, Selamettin Yavuz, Yavuz Güneşli, Nurullah Baştürk, Mustafa Sevim, Hasan Yavuz.

Denetleme kurulu asil üyeliklerine ise, Recep Bayrak, Emin Baykay ve Yavuz Yaman seçildi.

Seçim ardından söz alan eski Başkan Sabahattin Ordu, "28 Haziran tarihinde yapılan genel kurulla yönetim kurulundaki arkadaşlarımız birlikte Kafkasspor'un menfaati için göreve başladım. 3 yıllık bir proje ile genç oyuncuların üzerine planladığımız bir kadro kurarak gelecek yıllarda ekonomik açıdan kulübümüzü rahatlatmak ve kulübümüze vizyon kazandırmak düşüncesindeydik. Zahmetli ve karşılığını alamadığımız bir sürecin içerisine girdik. 28 Haziran'da nasıl ki Kafkas sporun menfaatlerini düşünerek elimizi taşın altına koyduysak. Yine Kafkasspor'un menfaatlerini gözeterek camianın hareketlenmesi ve yeni bir sinerji yaratılmasında olağanüstü bir karar almış bulunmaktayız. Ben Sabahattin Ordu kardeşiniz olarak kulüp var olduğundan beri buradayım ve yine burada olmaya devam edeceğim. Mevcut yönetici kardeşlerimizle benimle birlikte bu zorlu görevde sorumluluk aldıkları için çok teşekkür ederim. Yeni seçilecek olan Sedat Yavuz kardeşime her daim destek olacağım sözünü veriyorum.

Bugüne kadar destek veren vermeyen tüm Kafkas sporu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetime yeni seçilen Başkan Sedat Yavuz ise, “Biz Kafkasspor Camiası olarak kendi tarihimizi anlatmak için kamyon kasalarından bugün 3.Lig tabirini çok kullanırız. 1980 yılında başlayan bu macera hiçbir zaman anlık heveslerin ikmali olmamış. 1980 yılında o gün büyük bir özveri ve gençlerimizin geleceğini olumlu anlamda inşa etmek isteyen büyüklerimiz hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedi. Biz Camia olarak hiçbir zaman Kafkasspor’a sadece bir futbol takımı olarak bakmadık. Kafkasspor’a sadece bir spor kulübü olarak da bakmadık. Aynı zamanda hem camiamızın hem de İnegöl’de yaşayan her bir insanın ortak değeri olarak baktık. Büyüklerimizden böyle öğrendik, bize böyle tembihlediler. Onun için taa kuruluşundan bugüne görev alan tüm başkanlarımız da yöneticilerimizi anmak istiyorum. İsim söylemeyeceğim ancak ölenleri rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara da sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

“Burası Kafkasspor” diyerek konuşmasına devam eden Yavuz, “Elbette ki kendi içimizde camiamız olarak özelimiz ve önceliklerimiz var. Ama biz İnegöl’ün bir takımıyız. Bursa’nın bir kulübüyüz. Farklı şehirlere müsabakalara gittiğimizde bu bilinçle hareket ediyoruz. Zaten hem şimdiki yönetimimize baktığımızda hem de yıllardır farklı yönetimlerimize baktığınızda hep İnegöl zenginliğini görürsünüz. Biz İnegöl’ü seviyoruz. Gençleri seviyoruz. Sporu seviyoruz ve sporun birleştirici gücünü seviyoruz. Spor birleştirir. Bu manada camiamızda hafif bir kırılma ve kırgınlık dönemi yaşandı. Bunlar olabilir şeyler. Kırılmadan, kızgınlıklarımızı arttırarak değil azaltarak kenetleniyoruz. Bizim birleşmemiz lazım. Bu güzel atmosferde geçen kongrenin de camiamıza yeni bir sinerji katmasını diliyorum ve temenni ediyorum. Uzun yıllar İnegöl ve Bursa’da amatör liglerde mücadele ettik. Allah nasip etti benden önceki iki başkanım Sabahattin Ordu ve Celal Ter kardeşlerim başkanlarımın döneminde ekiplerinde yer alan tüm yönetici arkadaşlarım, hem camiamız hem de İnegöl’de kazanan, İnegöl’de harcayan işadamlarımızın büyük destek ve gayretleri ile bir başarı ortaya çıktı. Bunlarla birlikte taraftarımızın ve tüm camiamız ile birlikle İnegöl halkının da dua, destek ve gayretleri ile iki sene önce şampiyon olarak adımızı profesyonel lige yazdırdık. Emeği geçen her bir yiğide tekrar ve en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bu vesile ile her iki başkanımızı da yönetimleriyle birlikte alkışlamanızı istirham ediyorum. Teşekkür Ediyorum Celal Ter Başkanım. Teşekkür ediyorum Sabahattin Ordu Başkanım… Elbette bu bir bayrak yarışı. Daha önce birçok defa yönetimlerinde bulunup maddi manevi katkı sunmaya çalıştığımız kulübümüzde Sabahattin Ordu başkanımızdan bayrağı sizlerin huzurunda arkadaşlarımda birlikte devralıyoruz. Az önce tarihimizden kısaca bahsettim. Neye talip olduğumun farkındayım. Yönetici arkadaşlarımın desteği, sizlerin desteği ile inşallah sportif olarak bir durma dönemi geçiren kulübümüzü yeniden koşar hale getireceğiz İnşallah. Bu süreçte iki çok değerli başkanımızdan da bilgi ve tecrübelerinden istifade edeceğim. Tabi biz kulüp olarak 2 sezondur profesyonel lig deneyimi yaşıyoruz. Bizim için burası yeni bir klasman. Burada olmanın da burada kalmanın da bazı şartları var. Bunların farkında olmamız lazım. İlçe ve kurum takımlarına karşı bir camia takımı olarak mücadele veriyoruz. Profesyonel lig demek daha az duygusallık demek. Profesyonel lig demek daha acımasız ve kıran kırana bir mücadele demek. Farklı şehirlere kilometrelerce yolculuk demek. Daha fazla maddi güç demek ve daha fazla emek demek. Bunları hiç birimizin unutmaması lazım. Şu an takımımız maalesef olmasını arzu ettiğimiz yerde değil. Birkaç hafta önce bir teknik direktör değişimi yaşadık. Takımımıza olumlu bir hava kattı. Çabuk toparlanacağız. Devre arasında sıkı çalışacağız. Herkesten çok çalışacağız. Allah’ın izniyle puan ve sıralama olarak da basamakları en kısa sürede toparlayarak ligin sonuna rahat gireceğiz. Bunu yapacak potansiyel burada mevcut. İşimiz ve amacımız hem sportif olarak gerekli dokunuşları yaparak takımımız selamete çıkarmak hem de camiamızda yeniden sinerji oluşturmak. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, kongremizin camiamıza, İlçemize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.