Dün gece sabaha karşı bir gayrimenkul firmasına girip, 10 adet bilgisayar ve 10 adet de telefon çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.HABER MERKEZİ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece sabaha karşı bir gayrimenkul firmasına girip, 10 adet bilgisayar ve 10 adet de telefon çalan iki hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların, dükkanın kapısını zorlayarak içeri girdikleri ve yaklaşık 25 dakika kadar sonra çaldıkları eşyaları poşet ve çantalara doldurarak suç mahallinden uzaklaştıkları görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgede son zamanlarda artan hırsızlık vakaları vatandaşları tedirgin ederken hırsızların ellerini kollarını sallayarak muhitte cirit atması, "Hırsızlar Özlüce'yi mesken mi tuttu?" dedirtti.