Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu maçtan çıkarılacak çok ders var. Ancak en önemlisi, pes etmeden mücadele etmenin, sahaya karakter koymanın değeri bir kez daha görüldü” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamasında hakem kararlarına da dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Futbolumuzun önemli paydaşlarından biri olan hakemlerimizin bundan sonraki süreçte daha dikkatli ve adil yönetimler sergilemelerini temenni ediyoruz. Kulüpler, bu ekonomik şartlarda sahaya çıkmak için büyük emekler, fedakârlıklar ve bedeller ödüyor. Bu kadar emek, bu kadar inanç bu kadar kolay harcanmamalı.”

Zorlu mücadelede sahada adeta üç kişilik mücadele eden oyunculara ve teknik ekibe teşekkür eden Kafkasspor, takımın ortaya koyduğu karakterin altını çizdi: “Sahada üç kişilik mücadele eden, maçın 60 dakikasını 8 kişi oynamasına rağmen pes etmeyip büyük karakter ortaya koyan futbolcularımızı ve tüm teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz.”

Maç boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da özel bir teşekkür sunuldu: “Ve elbette, maçın son düdüğüne kadar bir an bile susmadan takımına destek olan taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz.”