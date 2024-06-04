3.lig temsilcisi Kafkasspor forması giyen defans oyuncusu Cihan Çimen, bu sezon Bal ligine yükselen Bursa ekibiyle sözleşme imzaladı.



İZNİKSPOR'DAN BİR TRANFER BOMBASI DAHA!

Bölgesel Amatör lig Bursa temsilcisi İznikspor 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşayarak TFF 3. Lig’e yükselen İnegöl Kafkas Kulübü stoperi Cihan Çimen ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yol devre arasında Kaflasspor'dan ayrılarak Eskişehirspor'a imza atan Cihan Çimen,- Tavşanlı Linyit, Bursa Zafer, Kırşehir, Belediye Kütahyaspor, Derincespor ve Sakaryaspor formalarını da giymişti.



Yarım sezon Eskişehirspor'da ter döken oyuncu yeniden Bursa'ya dönerek İznikspor'la anlaştı. İznikspor,

Bölgesel Amatör Liginde(BAL) oynayacak olan tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.