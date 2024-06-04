İTSO Hizmet Meslek Grubu İstişare Toplantısında konuşan Başkan Yavuz Uğurdağ, son zamanlarda İnegöl’de konkordato söylemlerinin gereğinden fazla abartıldığını söyledi.

İNEGÖL’DE 53 FİRMA BAŞVURU YAPMIŞ

Ticaretin yoğun olduğu her yerde geçmişten günümüze kadar her dönemde ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan firmalar olduğunu, bugünde sonra da olmaya devam edeceğini söyleyerek, “İnegöl’de ticaret yapan 14 bin firma var. 5 yılda bu firmalardan sadece 53 tanesi konkordato başvurusu yapmış. 14 binde 53 tane firma abartılacak bir rakam değil. Emin olun Bursa’nın ortalaması bizden yüksektir. İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in ortalaması bizden yüksektir” dedi.

“ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ”

Mobilya firmalarının başta olmak üzere İnegöl’ün algısının kötü gösterilmesine yönelik sitemde bulunan Başkan Uğurdağ, “Suçu hiç kimse başkalarında aramasın. Üzülerek söylüyorum ki, suçlusu bu şehirde yaşayanlar. Bizim çalıştırdığımız pazarlamacılar, bizim çalıştırdığımız dış ticaretçiler her yerde dillendiriyorlar. Buna son vermeleri lazım. Diğer yandan medyanın kamuoyunu aydınlatması normal olabilir ama başlıklarda ve detaylarda neredeyse hiç kimse tarafından tanınmayan firmaların dev gibi gösterilmesi yanlış. Bizim 14 bin işletmemiz var ve bu işletmelerin hepsi ahlaklı ticaret yapıyorlar.” diye konuştu.