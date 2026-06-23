Ümraniye’de 2019 yılında kurulan ve bugüne kadar yüzlerce müzisyenin yetişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin öncü kurumlarından biri haline gelen Müzik Akademisi, dev bir organizasyona imza attı. Akademide eğitim gören öğrencilerden oluşan orkestra, profesyonel senfoni orkestrası ile bir araya gelerek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük bir titizlikle hazırlanan konserde dinleyicilerin yakından tanıdığı Türk Halk Müziği ve Pop Müzik eserleri senfonik aranjmanlarla yeniden yorumlanarak sahneye taşındı. Toplam 45 enstrüman sanatçı ve 30 solistten oluşan 75 kişilik dev orkestra performansı, yüzlerce Ümraniyeli vatandaşın katılımıyla birlikte unutulmaz anlara sahne oldu.

"Ümraniye ilçemizde böyle bir konseri izlemek büyük bir şans"

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik gerçekleştirilen konsere ilişkin, "Bu akşam gerçekten muhteşem bir konser izliyoruz. Hele ki böyle bir senfoni orkestrası konserini her yerde izleyemeyiz. Ümraniye ilçemizde böyle bir konseri izlemeyi büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Başta emeği geçen Ümraniye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum, bu akşam Müzik Akademisi’nin kültür ve sanat faaliyetlerinde verdikleri büyük emekleri izliyoruz" dedi.

"Ümraniye’de sanatta, sporda ve kültürde cevher var"

Müzik Akademisi’nin başarılı performansının ardından konsere dair düşüncelerini paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"2019’da Belediye Başkanlığına geldiğimde Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 ruhuyla getirdiği belediyecilik anlayışından yola çıkarak baktım ki Ümraniye’de bu konuda bir eksik var. Evet kültür sanat faaliyetleri yapılıyor ancak bunu bir akademi altında toplamak lazımdı ve Ümraniye Belediyesi Sanat Akademisi’ni kurduk. Bunun ilk örneği olarak da Müzik Akademisi’ni hayata geçirdik. Biliyorsunuz Türkiye’nin ilk konservatuarı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kuruldu ve biz de gidip rektörümüzle konuştuk, dedik ki, ’Bizde eleman var ama sizde de sanat var. Bu akademiyi birlikte kuralım ve geliştirelim.’ Hemen anlaştık ve işte şimdi o eser burada; anlatmama gerek yok görüyorsunuz. Her sene 750-800 kursiyerimiz oluyor. Herkes sanatçı olamaz ve biz de o ruhu taşımak için bu akademiyi kurduk. Başta hocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ümraniye’de sanatta, sporda ve kültürde cevher var; o yüzden yeter ki önünü açalım ve onlara destek olalım."