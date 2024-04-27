Tarihinde ilk kez katıldığı 3. Ligde harika bir sezon geçirerek 2. Lig yükselme maçlarına katılım hakkı kazanan Kafkasspor'un rakibi ligi 4. sırada tamamlayan 52Orduspor oldu.

İlk turda tek maç oynanacak, turu atlayan takım Ayvalık- Edirnespor'un galibi ile eşleşecek.

Kafkasspor ligi 5. sırada bitirdiği için ilk elemeli karşılaşma Ordu'da oynanacak.

Kafkasspor bu sezon 52Orduspor ile 2 kez karşılaştı. Ordu'da mağlup olan ekibimiz İnegöl'de ise maçı kazanmıştı.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 3. Lig'de ilk tur karşılaşmaları 2 Mayıs Perşembe tarihinde gerçekleşecek. İlk maçlarını kazanarak üst tura çıkan ekipler, 6 Mayıs Pazartesi günü ilk maçlarını, ardından 10 Mayıs Cuma günü ikinci maçlarını oynayacaklar.

Bu aşamayı geçen takımlar, 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlarını yapacak ve 20 Mayıs Pazartesi günü rövanş karşılaşmalarıyla finale yükselecekler.