Geçtiğimiz sezon ilk kez çıktığı 3. Ligde müthiş bir performans gösteren ve 2. Ligin kapısından dönen Kafkasspor, bu yıl beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Şu ana kadar oynanan 12 hafta sonunda sadece 1 kez galip gelen ekip, 5 maçta berabere kalırken 6 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran İnegöl temsilcisi, kalesinde ise 20 gol gördü.

Kafkasspor bu sezon kendi sahasında oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son 2 iç saha maçında rakiplerine yenilen ekip, 15 Eylül’de sahasında konuk ettiği Adıyaman FK’yı 2-1 yenmesinin ardından galibiyetle tanışamadı. Galibiyet orucunu 10 maça çıkaran ekip, ligde topladığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

Bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Etimesgut karşısında şeytanın bacağını kırmaya çalışacak olan İnegöl ekibi, taraftarlarına galibiyet hediye etmeye çalışacak. Bu arada zorlu günler geçiren Kafkas ekibinde ise takıma olan güven hala devam ediyor.

Takımın direncinden memnun olan yönetim ve teknik heyet, elde edilecek bir galibiyetin çok şeyi değiştireceği düşünüyor. Bu nedenle taraftarın stadı doldurması için çağrı yapılıyor.

ETİMESGUT NASIL BİR TAKIM?

2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Etimesgut Belediyespor, geride kalan 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, 24 puanlı lider Muğlaspor’un sadece 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Ligde şu ana kadar 15 gol atan ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. 6 gol yiyen Mazıdağı Belediyespor’un ardından en az gol yiyen takım olan ekip, güçlü savunma hattıyla dikkat çekiyor.

Deplasmanda ise 6 maça çıkan Ankara temsilcisi, bu maçların 2’sini kazanırken 3 maçta berabere kaldı. Sadece 1 kez yenildi.

Etimesgut Belediyespor şu ana kadar 1 Aralık gününde oynadığı 3 maçta; 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi. İnegöl’de yenilmesi halinde 1 Aralık tarihinde oynanan maçlarda alacağı ilk mağlubiyet olacak.

KAFKASSPOR-ETİMESGUT BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 2. Grup 13. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan İnegöl Kafkas Gençlik-Etimesgut Belediyespor arasında ki mücadele 1 Aralık Pazar günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.