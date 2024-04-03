TFF 3. Lig 1. Grup temsilcimiz İnegölspor Kafkasspor, İstanbul deplasmanında Küçükçekmece Sinopspor’u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Ordu ekibi 52 Orduspor’u sahasında 1-0 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Kafkasspor, ligin 26’ncı haftasında deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor’a konuk oldu.

Küçükçekmece 10. Yıl stadında oynanan maça Kafkasspor, baskın başladı. İlk yarı golsüz berabere biterken, ikinci yarıda etkili başlayan Kafkasspor, 47’nci dakikada Batuhan Doğrukıran’la golü buldu. Maç bu skorla sona erdi.

Kafkasspor, son iki maçında galibiyet alarak puanını 38’e çıkarırken, 7 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor’u İnegöl İlçe Stadında konuk edecek.

Muhabir: İBRAHİM USLU