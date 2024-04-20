Kağıthane Belediyesi’nin 2023 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda Faaliyet Raporu sunumu ve Belediye’nin 5 yıllık faaliyetlerini içeren film gösterimi yapıldı.

Kağıthane Belediyesi Meclisi, Nisan ayı ikinci olağan oturumunda 2023 yılı Faaliyet Raporu’nu oy çokluğuyla kabul etti. Kağıthane Belediye Başkan Vekili Nazmi Toro başkanlığında toplanan Kağıthane Belediye Meclisi’nde, üyelere sunulan rapor değerlendirilerek, meclis üyelerinin görüşleri alındı.

Oturumda Faaliyet Raporu sunumu ve Belediye’nin 5 yıllık faaliyetlerini içeren film gösterimi yapıldı.

Oy çokluğuyla meclisten geçen rapor hakkında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mevcut ve yeni dönem hakkında soruları yanıtladı:

’’ Geçen 5 yıllık sürede Kağıthane’mize 120 eser kazandırdık. Göreve başlarken 53 proje sözü vermiştik, söz verdiğimiz projelerimizin iki katından fazlasını hayata geçirdik. Özellikle kentsel dönüşüm, raylı ulaşım ve yeşil alanlarda Türkiye’de örnek gösterilen projeleri hayata geçirdik. Pandemiyle mücadelede en başarılı belediye seçildik. Kâğıthane’mizi eğitim, iş ve sosyal hayat anlamında en çok değerlenen ilçe yaptık. Bence en önemlisi de tüm bu hizmetleri borçlanmadan yaptık. Vatandaşın bize emanet ettiği bütçeyi en verimli şekilde kullandık. Neticesinde hemşehrilerimizin güvenini yeniden kazanarak 31 Mart Yerel Seçimi sonrası görevimize ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yeni dönemde de proje ve hizmetlerimizi katlayarak sürdüreceğiz. Yeni dönem hepimiz adına hayırlı olsun’’ dedi.