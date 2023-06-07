Kağıthane Belediyesi fen işleri çalışmaları dahilinde; Kâğıthane’deki sokaklar tek tek yenileniyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından 2023 yılında şu ana kadar; Arı Caddesi, Sedef Caddesi, Soğuksu Caddesi, Topatan Caddesi, Beyder Sokak, Boncuk Sokak, Bordo Sokak, Buyruk Çıkmazı Sokak, Çemen Sokak, Diyar Sokak, Eren Sokak, Esen Sokak, Hakim Sokak Endüstri Meslek Lisesi, Seyrantepe Mahallesi Hamidiye Etfal Hastanesi ve Gürsel Mahallesi Yol Bakım Şefliği Taş Deposu bölgelerinde bin 900 ton asfalt kaplama uygulandı. Ayrıca ilçe genelinde 55 bin metrekare parke taş tamiratı yapıldı. Gültepe Otopark üstü yeşil alan projesi çerçevesinde bölgeye; 34 geniş yapraklı, 150 iğne yapraklı ve 134 adet ağaççık olmak üzere toplam 318 adet ağaç, 7 bin 363 adet çalı kazandırılmıştır. Bin 700 metrekare alana ise granit taş yapıldı.

Hürriyet Otopark üstü yeşil alan projesi çerçevesinde 2 bin 100 metrekare alana; 2 farklı çocuk oyun parkı, 200 metre yürüyüş parkuru, 450 metrekare granit tamburlanmış parke taşı, 100 metrekare mini futbol sahası, muhtarlık yerleşkesi, pergoleler ve oturma alanları, 130 adet ağaç, 13 bin 350 adet peyzaj bitkisi ve 200 adet sarmaşık kazandırıldı.