İstanbul Kağıthane’de polislerin uyuşturucu operasyonu için gittiği binada, 1 polis memurunun şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı çatışmadan geriye kurşun izleri kaldı. Operasyonda çıkan çatışmanın izleri görüntülendi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonu için gittiği binada operasyon sırasında içerideki şüphelilerin polis ekiplerine açtığı ateşle Hakan Telli adlı polis memuru şehit düşmüş, meslektaşı ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri ölü ele geçirilirken, 1 yaralı olmak üzere 3 kişi sağ olarak ele geçirilmişti. Çatışmanın olduğu binada geriye kurşun izleri kaldı. Bina içerisinde açılan ateşte mermiler asansöre isabet ederek büyük delikler açarken, polis özel harekatın yaptığı operasyonlarda binadaki çoğu daireler ise tedbir amaçlı açılarak kontrol edildiği görüldü. Operasyon yapılan ve kişilerin ele geçirildiği daire ise polis ekipleri tarafından mühürlendi. Sokakta yaşanan çatışmalarda ise istinat duvarı ve bir işyerinin kepengine isabet eden mermiler küçük çaplı hasar oluşturdu. Dairesi polis tarafından tedbir amaçlı açılan kişilerin zararlarının ise emniyet tarafından tanzim edileceği öğrenildi.