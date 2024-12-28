Samsun’un kültürel ve sanatsal zenginliklerini keşfetmek ve yöresel tatlarını geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, 29 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde Samsun’un kültürel ve sanatsal zenginliklerini keşfetmek ve yöresel tatlarını geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenen 10. Samsun Tanıtım Günleri Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda başladı. 10. Samsun Tanıtım Günleri açılış törenine önceki dönem Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, önceki dönem İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı. Kağıthane Belediyesi ve Samsun Dernekler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri’nde konserler, halk oyunları gösterileri ve Samsun’a özgü yöresel tatların sunumu gerçekleştirilecek. Samsun’u tanıtan etkinlikler, 29 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

“Samsun’un Alaçam’dan Terme’ye kadar bütün hemşehrilerimizle bir arada olmuş olacağız”

Törende açılış konuşmasını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Karadeniz’in yağışlı, bereketli havasını Mehmet Muş Bakanım Kağıthane’ye getirdi teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonu Başkanı aynı zamanda Sayın Bakanım. Sayın Süleyman Soylu Bakanım da ülkemizin her yerinde özellikle terörle mücadele ve diğer konularda çalışmalar yapıyor. Teşekkür ederiz. Herkese saygılar sunuyorum. Samsun’un Alaçam’dan Terme’ye kadar bütün hemşehrilerimizle bir arada olmuş olacağız. Tekrar hoş geldiniz” dedi.

“Büyükşehirimiz yok ama büyükşehirimiz burada”

Kağıthane Belediye Başkanı’na teşekkür eden Süleyman Soylu ise, “Bizim bu döneme mahsus eksikliğimizi hem İstanbul adına hem de buradaki hemşehrilerimizin adına gidererek ev sahipliği yapıyor. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin’in sıcaklığı, iş bilmesi, samimiyeti için minnettar ve müteşekkiriz. Büyükşehirimiz yok ama büyükşehirimiz burada Allah razı olsun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor tanıtım günlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz rahmetli annemle yazın buradan otobüse binerdik. Anadolu kadınları toplum içine çıkınca çok gülmemeye çalışırlar, mahzun ve mahcupturlar. Ne zaman Çakallı’dan aşağı varırdık baba toprağını göreceği için rahmetli annemin yüzü gülerdi. O güldü diye biz de gülerdik. Annemin en mutlu olduğu an Samsun’a dönüldüğü andır. Çünkü Samsun, bereketli, şanlı, kahraman bir yerdir. Bu ülkede özgürlüğün, hürriyetin ve istiklalin başlangıcı olan, 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal’in iradesiyle bu milletin kahramanlığını bayraktarıdır Samsun. Minnettarız Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Emevi Camii’nde nasıl namaz kılınmışsa Mescid-i Aksa’da da kılınacak”

Suriye’de rejimin devrilmesine de değinen Soylu, “Samsun nasıl bir kahramanlık yaptıysa 13 yıldır hemen yanı başımız 1500’lerde bir millet olduğumuz aynı bayrağın ve aynı sancağın altında bulunduğumuz Suriye’de hepimizin yaşadığı, üzüldüğü ve onlar için dua ettiği bir iç savaş yaşadı. Türkiye sırtını dönmedi. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Ne söylerlerse söylesinler bir tek geri adım atmadı ve insanlığın ne olduğunu 21. yüzyılda bütün dünyaya gösterdi. Bütün kardeşlerimize orada da burada da sahip çıktı. Sabrettik ve kucakladık. İnancımızın, dinimizi ve geleneklerimizin bize bıraktığı emanetlerle onlarla sarmaş dolaş olduk. Onların bu memlekette 1 milyona yakın çocuk doğurmasına, çocuk doğmasına vesile olduk. Her insan bir alemdir. Yani, yüz binlerce alem, yüz binlerce dünya oluşmasına burada vesile olduk. Bu bereket bize yeter. Bunu geçmiş yıllarda da söyledim. Şimdi orada bir halk devrimi oldu. Bu millet büyük, asil bir millettir. Bu millet medeniyetini, inancını, değerlerini ve komşuluğunu unutmayan bir millettir. Sırtımızı dönmedik ve bugün dünyaya, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile insanlığa imza atmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Orada nasıl bir özgürlük bayrağı sağlanmışsa Allah nasip edecek, aynısı Gazze’de sağlanacak. Biz bunu hep beraber göreceğiz. Orada da gerekli cevabı bir Müslüman millet olarak, Müslümanlar birliği olarak bizler inşallah vereceğiz. Nasıl Emevi Camii’nde namaz kılınmışsa, Mescid-i Aksa’da da yine o namaz kılındığında, bütün dünyaya o şanlı, kutsal bayrak dalgalanacak” diye konuştu.

“Samsun ismi büyük bir şehir”

AK Parti Samsun Milletvekili ve Eski Ticaret Bakan Mehmet Muş ise, “Samsun’da çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İnşallah 3-4 sene sonra geriye baktığınız zaman Samsun’un hissedilir derecede bir fark ortaya koyduğunu göreceksiniz. Özellikle üretim anlamında çok büyük organize sanayi bölgeleri yapıyoruz. Bu etkinlik Samsun’un tanıtımı için etkili olacaktır. Kültür Yolu Projesi’ne Samsun da dahil oldu 2024’te 2025’te ikinci kez yapacağız. Samsun etkisi fazla olan bir şehir, ismi büyük bir şehir. İnşallah bu günlerde Samsun’un tanıtma noktasında daha faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.