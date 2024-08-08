Kağıthane Belediyesi, kadınların yeteneklerini sergilemesi ve ekonomik katkıda bulunması amacıyla açılan ‘Maharetli Eller Çarşısı’ yoğun ilgi görüyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından kadınların yeteneklerini sergilemesi ve ekonomik katkıda bulunması amacıyla açılan ‘Maharetli Eller Çarşısı’ yoğun ilgi görüyor. Bir alışveriş merkezinde hizmet sunan Maharetli Eller Çarşısı’nda kadınların büyük özenle hazırladığı el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, takılar, çantalar, el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar yer alıyor. Kadınlar yaptıkları ürünün fiyatlarını belirlerken, satış sürecini belediyeye ait uzman ekiplerce yapılıyor.

“Kadınların toplumdaki yerini güçlendirip, onlara daha fazla fırsat imkânı sunuyor”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Maharetli Eller Çarşısı’nda kadın girişimcilerimiz kendi el emeği ile yaptığı ürünleri satma fırsatı buluyorlar. Mahareti Eller Çarşısı sadece ekonomik anlamda değil kadınların toplumdaki yerini güçlendirip, onlara daha fazla fırsat imkanı sunuyor. Bu süreçte kadınlar el emeği ürünlerini satarken, bizde belediye olarak satış işlemlerini uzman ekiplerimizce gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.