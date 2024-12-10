Kağıthane Belediyesi, Türk Kızılay’ı ve Sivil Savunma ekipleri iş birliğiyle, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bir Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitim Programı düzenledi.

İlçedeki okullarda düzenlenen bu eğitim programı öğrencilere doğal afetler karşısında bilinçlenme ve doğru müdahale yöntemlerini öğretmeyi amaçladı. Program kapsamında öğrenciler; afet anında toplanma ve buluşma yerlerinin belirlenmesi, güvenli tahliye yöntemleri, temel ilk yardım uygulamaları gibi hayati konularda bilgi sahibi oldu. Eğitimlere katılan tüm öğrencilere Kağıthane Belediyesi tarafından 4 GB internet paketi hediye edilerek hem bilgiye erişimleri kolaylaştırıldı hem de motivasyonları artırıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Okullarımızda bu tür eğitimleri artırarak, öğrencilerimizin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Doğal afetlerin önüne geçemeyiz, ancak bu gibi eğitimlerle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı daha dirençli bir toplum oluşturabiliriz” dedi.