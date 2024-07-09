Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ve eğitimler ile öğrenciler yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirecek.

Kağıthane Belediyesi karnelerini alan öğrenciler için yaz tatilinde birbirinden eğlenceli ve eğitici eğitimler gerçekleştiriyor. Çocuklar, Yaz Spor Okulları, Buz Pisti, Yaşam Beceri Atölyeleri ve Kağıt Atölyesi’nde hem eğlenip hem de öğrenecekler. Ayrıca Kağıthane Belediyesi’ne ait Millet kıraathanelerinde çocuklar yaz tatili boyunca birbirinden eğitici kitap ve romanları okuyabilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından yakın zamanda 3.etap açılışı gerçekleştirilen Yeşil Vadi ’de çocuklar arkadaşlarıyla beraber bisiklet ve yürüyüş yolu, spor ve dinlenme alanları, yeşil alanlar, parklar ve çocuk bahçelerinde keyifli vakitler geçirecek. Başkan Öztekin, “Çocuklarımız karnelerini aldılar. Bizde Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın motivasyonlarını yüksek tutarak yeni döneme hazırlanmaları için birbirinden eğlenceli ve öğretici çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz. Tüm çocuklarımıza başarı ve eğlence dolu bir yaz diliyorum” dedi.