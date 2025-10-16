Merkezde düzenlenen toplu mülakatlarda farklı sektörlerden işverenlerle vatandaşlar yüz yüze görüşme imkânı buluyor. Bu sayede adaylar mesleklerine ve deneyimlerine uygun işlere doğrudan başvuru yapabilirken işletmeler de aradıkları nitelikli personeli kısa sürede temin edebiliyor.

Son olarak ilçeye yeni açılacak olan Volkswagen ve Skoda marka araçların satış ve servis hizmetlerini yürütecek otomotiv firması için toplu işe alım görüşmeleri gerçekleştirildi. Mülakata davet edilen 75 kişiden 65’i katılım sağladı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 15 vatandaş işe alım sürecine dahil edildi. Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren İstihdam Hizmet Noktası, iş başvurularının yanı sıra vatandaşlara kariyer planlama ve danışmanlık desteği de sunuyor. Böylece katılımcılar yalnızca iş sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik mesleki hedeflerini de şekillendirme fırsatı elde ediyor.