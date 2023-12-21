Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği zengin tarihe ve önemli kişilere sahip olan bir şehrimizdir. Fransız işgaline Sütçü İmam önderliğinde direniş göstermesi sebebiyle İstiklal madalyasına sahip olup Kahraman unvanını da sonradan almıştır. Tarihte daha da eski dönemlerden Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi özellikler bakımından inceleyecek olursak şehrin yarısından fazlası dağlarla kaplıdır. Karadeniz’i aratmayacak güzellikte zengin bitki örtüsü vardır. İç bölgede yer alması sebebiyle farklı iklim türlerini bir arada barındırır. Bir taraftan Akdeniz iklimi diğer taraftan karasal iklim özellikleri gösteren şehirde dağlar, ovalar, nehirler geniş yer kaplamaktadır.

Kahramanmaraş’ta Gezilecek Yerler

Kahramanmaraş 1 milyondan fazla nüfusuyla ülkemizin kalabalık şehirlerindedir. Yöresel mutfağı, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve meşhur dondurmasıyla şehirde gezerken bir yandan tarih hakkında bilgi sahibi olup diğer yandan gözünüzü ve midenizi güzelliklerle doldurabilirsiniz. Turizm sektörü bakımından biraz sönük kalmış olsa da gezilecek çok sayıda yeri olan Kahramanmaraş’ta taş köprüler, camiler, arkeoloji müzeleri, tabiat parkları ve yemyeşil yayları başlıca turistik alanlardan.

Hurman Kalesi

Afşin ilçesinde yer alan bu yapının Bizans döneminden kalma olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık olarak 10-15 metre olan bu kalenin içerisinde yiyecek ve su depoları, barınaklar, klise yer almaktadır.

Tarihi Ceyhan Köprüsü

Ceyhan nehri üzerinde kurulup günümüze kadar sağlam kalan tek köprüdür. Halk içinde taş köprü olarak da bilinmektedir. Köprünün ne zaman kim tarafından yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmamakta olup 16. Yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Köprünün çevresinde balık restoranları bulunuyor ve köprü üzerinde balık avlayanlar da yer alıyor. Hafta sonları oldukça kalabalık olan alanda doğa gezintisi de yapabilirsiniz.

Yavşan Yaylası

Kahramanmaraş farklı tip iklimlerin görülmesi sebebiyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Yavşan Yaylası da buna güzel örneklerden biridir. Burada yazın serinleyebilir, piknik yapabilir doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Şehir merkezine yaklaşık km uzaklıkta yer alan yayla haftasonu kaçamakları için ideal uzaklıkta bulunmaktadır.

Elbistan Ulu Camii

Cami anadolu beyliklerinden olan Dulkadiroğlu Beyliği hükümdarı Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Ahşap tavanlı cami olma özelliği göstermektedir. İnanç turizm açısından önemli olan cami Anadolu Selçuklu Döneminden de mimari esintiler içermektedir. Caminin dikkat çeken yapıları arasında minare, mihrap ve taçkapı yer almaktadır.

Döngel Mağarası

Mağaraya çıkmak için önce aşağıdaki mesire alanından geçmeniz gerekmektedir. Bazı ziyaretçiler mesire alanındaki sulak bölgede serinlemek ve dinlenmek ister daha sonra mağaraya çıkılabilir. Mağara mesire alanından yaklaşık 100 metre yukarıda yer almaktadır. Enerjinizi topladıktan sonra kısa süreli bir tırmanış ile bu mağaraya ulaşabilirsiniz. Oldukça dik bir yamaçta yer alan mağaraya vardığınızda sizi eşsiz bir manzara, güvercin yuvaları, şelaleler ve çağlayan karşılayacaktır.

Başkonuş Yaylası Gece Kampı

Burası gençler için oldukça cazip bir kamp alanı. Çadırlarınızı kurabilir dilerseniz de bungalov evlerde konaklayabilirsiniz. Gece kamp ateşi yakabilir arkadaşlarınızla keyifli sohbetler edebilirsiniz.

Meryemçil Kalesi

İç ve dış surlar olmak üzere iki bölüme ayrılmış olan kalenin Bizans döneminden kaldığı düşünülmektedir. Kalede sarnıçlar ve kemerler bulunmaktadır. Kalenin yapım öyküsü bir aşk efsanesine dayanmaktadır. Kahramanmaraşa gelmişken bu güzel kaleyi ziyaret edebilir efsaneyi de okuyabilirsiniz.

Toprakhisar Kanyonu

Burası Kahramanmaraş’ın saklı cennetlerinden biri. Merkeze yaklaşık 65 km uzaklıkta bulunan kanyonu gezmek için en uygun zaman bahar ve yaz ayları. Tertemiz havası, göletleri ve canlı topluluğuyla kanyon eşsiz güzellikler sunuyor. Doğaserverlerin ve fotoğrafçıların kaçırmaması gereken yerlerden biridir. Kanyon üzerinde Galgamaç Şelalesi başta olmak üzere birçok küçük şelale de yer almaktadır.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı

Şehrin tam merkezinde yer alan çarşı bakırcılar çarşısı ve bedesten olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Küçük esnafların yer aldığı ve el işçiliğinin yaygın olduğu çarşı alışveriş için güzel mekanlardan. Bir yandan hediyelik eşyalar ve el işi sanatların olması diğer yandan da yöresel lezzetlerin sergilendiği çarşı Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinden biridir.

Minyatür Kurtuluş Müzesi

Kurtuluş Savaşı döneminde halkın gösterdiği milli mücadeleyi ve kahramanlıkları canlandıran müzede yaşanan önemli tarihi olaylar minyatürlerle gösterilmektedir. Haftanın her günü belli saatlerde ücretsiz olarak müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Sütçü İmam Anıtı

Şehri milli mücadele döneminde savunulmasında büyük rol oyanayan Sütçü İmam üniversiteye de adını vermiş olup öldürüldüğü yere de 1936’da anıtı dikilmiştir.

Tekir Yeşilgöz

Merkeze 60 km mesafede Kayseri yolu üzerinde yer alan Tekir Yeşilgöz hakkında halk tarafında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Dört mevsimde farklı renklere bürünen yapısıyla eşsiz doğa harikası sunmaktadır. Özellikle yaz aylarında gezmek için tercih edilen alanda piknik yapacak yerler de bulunmaktadır. Berrak suda ağaçların ve gökyüzünün yansımasıyla doğal bir akvaryum renklerine sahip olan Tekir Yeşilgöz ülkemizin pek bilinmeyen gizli kalmış güzelliklerinden.

Gümüşkaya Mağarası

Göksun ilçesinde yer alan mağara tarihte ipek yolu ticaret merkezi üzerinde bulunmasıyla gezginlerin uğrak yeri olmuştur. Kireç taşından oluşmuş yapıda sarkıtlar ve dikitleri yakından inceleyebilirsiniz.