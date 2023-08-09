Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin yaşandığı günler ve aradan geçen 6 ayın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Depremlerin üzerinden 6 ay geçti, binlerce kişinin yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz boşluklara bıraktı. Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta binlerce kişinin yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz boşluklara bıraktı. Yürekleri kavuran depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. 4.1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan felaket, 1.5 milyon kişinin de evsiz kalmasına neden oldu.

6 Şubat tarihi ve sonrasında dron ve aktüel kameralar ile kayıt altına alınan görüntülerde binaların enkazları ve yaralıların kurtarılması görüntülenmişti. En fazla yıkımın yaşandığı ve depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kent merkezinin son durumu 6 ay sonra dron ile yeniden görüntülendi. Binlerce insanın yaşadığı kent merkezi yerini sessiz meydanlara ve moloz yığınlarına bıraktı. Yıkımın en fazla yaşandığı Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında yaralar sarılmaya devam ediliyor. Birçok noktaya konumlandırılan prefabrik çarşılar ile esnafın yeniden ayağa kalkması sağlanıyor.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki iş yerinin yıkılması sonrası Kahramanmaraş Merkez Çarşı’da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden esnaf Yusuf Hekimoğlu, “13 yıldır sağlık sektöründe çalışıyoruz. Giyim, kıyafet ve terlik satışı yapıyoruz. Yerimizin yıkılmasından sonra belediyemiz bize bir yer ayarladı. 3 aydır çalışıyoruz. Bir an önce hızlı bir şekilde Kahramanmaraş’ımızın canlanmasını ve çarşımızın oluşmasını, eski günlerimizin yeniden olmasını istiyoruz. Esnaflarımızın ayağa kalkması yeniden eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Deprem anını unutmak istiyoruz” dedi.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Yalçın da, “Kahramanmaraş’ımızın sokaklarının canlanmasını istiyoruz. Önceki gibi canlılık yok özellikle Ebrar Sitesi boş. Geceleri ışıklar yanmıyor. Işıklarımızın yeniden yanıp sokaklarımızın aydınlanmasını istiyoruz. Allah’ın izni ile hep beraber şehrimizi ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.