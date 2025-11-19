İddiaya göre, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir kafeye arkadaşlarıyla birlikte giden Ayben Ö.T. (26) isimli mühendis kahve sipariş etmişti. Türk kahvesini içtikten sonra fenalaşan genç mühendis kadın, hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından E.Ö. (52), M.A. (50), G.S.Ö. (26) ve S.N.Ö. (28) gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından M.A. ile S.N.Ö hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsi kararı verilirken, diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Eşinin endişeli bekleyişi sürüyor

Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan kadının yoğun bakım servisindeki tedavine devam edilirken, eşi Emre T.’nin ise hastanedeki endişeli bekleyişi sürüyor. Emre T.’nin yoğun bakım servisi önündeki bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.