Ziraat Bankası'nın harcadıkça kazandıran kampanyalarına biri yenisi daha eklendi. Aralık ayı boyunca anlaşmalı kafe ve restoranlardan yapılacak her harcama toplamda 100 TL Bankkart Lira kazandıracak. Yalnızca uygulama içerisinden katılım sağlanabilen kampanya 250 TL ve üzeri harcamalarda geçerlidir.

Kafe ve Restoranda 100 TL İndirim Kazan Kampanyası Nedir?

Ziraat Bankası'nın banka müşterisinin bütçesine koruyan teklifleri kampanyalı dönemlerde cazip hale geliyor. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken sosyalleşmek için nakite ihtiyaç duyanlar akşam yemeğini ucuza getiriyor.

Kafe ve restoranda yapılacak harcamayı 100 TL ucuzlatan kampanya yalnızca Ziraat Bankası müşterileri için geçerlidir. Kampanya şartları yerine getirildiği anda 100 TL indirim anında hesaba aktarılır.

Kafe ve Restoranda 100 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

250 TL ve üzeri her harcamaya 25 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira kazandıran kafe ve restoran kampanyası yalnızca asıl kart sahipleri için geçerlidir. Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Bankart Lira kazanmak isteyenlerin harcama yapmadan önce kampanyaya katılması gerekiyor. Bankkart Mobil ile 100 TL Bankkart Lira kazan kampanyası Bankkart POS ile yapılacak kafe ve restoran harcamalarında aktif hale gelecektir.