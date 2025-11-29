Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Kurum, müdahalenin sürdüğünü belirterek "Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli ticari gemide gerçekleşen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı. Soğutma çalışmalarından görüntü paylaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.