Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayın sonucunda, 61 yaşındaki Rıza Beler isimli sanık, sevgilisi olan 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'yı kaldırım taşıyla öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda sakladığı suçlamasıyla yargılandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme sonunda kararını açıkladı ve Rıza Beler'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma sırasında cumhuriyet savcısı, sanık ile mağdurün üç yıldır birlikte yaşadıklarını ve maktulün para karşılığı fuhuş yaptığı gerekçesiyle aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Savcı, suçun işlenmesinden önce sanığın planlar yaparak kaldırım taşını eve getirdiğini aktardı. Ayrıca, olay günü aralarında bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın sonucunda Rıza Beler'in kaldırım taşıyla maktulün kafasına ve yüzüne birden çok kez vurduğunu ifade etti. Sanığın ardından maktulün kollarını kesip derin dondurucuya koyduğu da savcı tarafından dile getirildi.

Ancak, mahkeme tahrik indirimi uygulanamayacağını belirterek, maktulün aldatma nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın, kadına karşı kasten öldürme suçuyla bağdaşmadığını vurguladı. Sonuç olarak, mahkeme Rıza Beler'e "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Sanık avukatının taleplerine rağmen mahkeme kararı verirken, Rıza Beler de pişmanlığını ifade ederek adaletin işleyişine güvendiğini ve beraatini istedi.

İddianameye göre, 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'nın, 61 yaşındaki Rıza Beler tarafından öldürüldüğüne dair yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan sanık Rıza Beler, ifadesinde Tulyaganova ile 2020 yılının Ocak ayında tanıştıklarını ve birlikte yaşamaya başladıklarını belirtti. İfadesinde, aralarında çıkan bir tartışma sonucunda maktulün kendisini evden atmaya çalıştığını aktardı. Ancak, olaydan 3 ay önce dışarıdan bir kaldırım taşı alarak maktulu öldürmeyi planladığını itiraf etti. Olay gününe gelindiğinde, Rıza Beler'in Tulyaganova ile kredi kartı borcu nedeniyle bir tartışma yaşadığını ifade etti. Olayın detaylarına dair anlatımında, Rıza Beler, olay günü sahur yaptıktan sonra uyuyan maktulu balkondaki kaldırım taşıyla vurarak öldürdüğünü ve ardından cesedi parçalayarak derin dondurucuya koyduğunu kabul etti.

İddianamede, Rıza Beler'e "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayın ayrıntıları mahkeme tarafından değerlendirilerek son kararı verildi.