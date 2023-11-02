İnegöl'de yaşamını sürdüren Gülcan Birgül kayıplara karıştı. Gülcan Birgül'ün kayıplara karışmasıyla, ailesi Müge Anlı programına çıkarak Bircan'ı aramaya başladı, Müge Anlı'nın dün yayınlanan programında Gülcan telefon ile yayına bağlandı.

Gülcan Birgül canlı yayına bağlandı

Gülcan Birgül, canlı yayına bağlanarak yaşadığı zorlu dönemi paylaştı. Kocası tarafından yıllarca şiddete maruz kalan Gülcan, yaşadığı bu acılara daha fazla katlanamayacağını ve evi terk ederek sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yeni bir hayata başladığını söyledi. Şu anki hayatında mutlu olduğunu ifade eden Gülcan, eski yaşamına dönmeme kararı aldı.

Gülcan ve Volkan canlı yayında

Dün telefonla canlı yayına bağlanan Gülcan, Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi ile beraber televizyon karşısına çıkarak annesi ile yüzleşti.

Gülcan'ın sevgilisi olan Volkan, bugün yayına katılmasalardı beraber Kıbrıs'a gideceklerini ve evlerini bile ayarladıklarını ifade etti. Bircan'ın annesi Gönül Hanım, Gülcan'ın pişman olacağını geri geleceğini dile getirirken torunlarının olduğunu bir tanesinin de yeni doğacağını söyledi. Gülcan Hanım, çocuğu yüzünden kaçtığını 'anne bu adamdan bir türlü boşanamadın' dediği için gittiğini belirtti.

Türkiye’nin en popüler televizyon programları arasında yerini alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert,’ 2 Kasım Perşembe günü yine büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

Gülcan Birgül’e ne oldu?

Bursa’da ikamet eden 42 yaşındaki evli ve üç çocuk, üç torun sahibi Gülcan Birgül, 15 Ekim’de İnegöl’de kayıplara karıştı. Kendisinden 18 gündür kendisinden haber alınamayan Gülcan Birgül sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaş küçük bir kişiyle kaçtığı şüphesi bulunuyordu. Gülcan’ın tanıştığı kişi, annesine “Sizin kızınız hasta. Ben ona defne yaprağı içirip tedavi edeceğim” dedi. Gülcan’ın annesi ise kocasından şiddet gördüğünü belirterek, “Kocası ona şiddet gösteriyordu. Çok çekti. O yüzden evden kaçtı” ifadelerinde bulundu.