Başiskele’de kadın ve aile hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı KALE Modeli ile 2023 yılında da birçok çalışma hayata geçirildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün 2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan etmesinin ardından ilçede kadına yönelik birçok proje hayata geçirildi. Kadına yönelik hizmetlerini KALE Modeli ile yoğunlaştıran Başiskele Belediyesi, Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’ni hizmete sundu. Burada kale gibi sağlam, huzurlu aileler ve yuvalar için psikolojik destek ve danışmanlık, çocuk/ergen psikolojik destek, diyetisyen ve beslenme danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz olarak vatandaşa sunuldu.

İlçenin en kalabalık mahallelerinden Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokak’ta hizmet veren Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde 2023 yılında 341 kişiye psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, 639 kişiye çocuk/ergen psikolojik destek hizmeti, 763 kişiye ise beslenme danışmanlığı ve diyetisyen hizmeti verildi.

Kadınlar BAŞKEM ile kazandı

İlçenin üretken kadınları Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin gerçek değerini bulması için sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen BAŞKEM’de hiçbir komisyon alınmadan kadınlara ekonomik destek sağlanıyor. 2023 yılında üye sayısı da artan BAŞKEM’de 431 kadın üye 5 bin 122 ürün satarak, gelir elde etti.

BAŞKEM ürünleri bu yaz da Başiskele Sahili’nde düzenlenen festival ile görücüye çıktı. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede birbirinden yetenekli girişimci kadınların çeşit çeşit, rengarenk el emeği göz nuru ürünlerle katılım gösterdiği festivalde 77 stant açıldı. 2023’te 3’üncüsü düzenlenen BAŞKEM Geleneksel El Emeği Festivali, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Dolu dolu etkinliklerle geçen festivalde vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de eğlenme imkanı buldu.

Seminerler

"Konumuz Aile" başlığıyla ünlü yazar ve aile danışmanlarını vatandaşlarla buluşturan Başiskele Belediyesi, Saliha Erdim, Senai Demirci, Hayati İnanç, Bülent Gardiyanoğlu, Alişan Kapaklıkaya, Hatice Kübra Tongar, Dilek Cesur, Ferhat Aslan, Sıtkı Aslanhan ve Fatih Çıtlak gibi alanında uzman isimlerin seminerlerine ev sahipliği yaptı.

Aile Akademisi

Aile içi iletişim, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması konusunda Başiskeleli ebeveynlerin bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de 2023 yılında hizmet vermeye devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nde belediye bünyesinde görevli çocuk ve ergen psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanları tarafından dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi, çocuklarda sağlıklı sınırlar belirleme eğitimi, çocuklarda mahremiyet eğitimi, aile içi iletişim, çocuklarda dikkat gelişimi, akran zorbalığı, sağlıklı kardeş ilişkileri, ergenler ile iletişimin püf noktaları ve sınav kaygısı konularında eğitimler verildi. Başiskele’deki okullarda ve semt konaklarında gerçekleştirilen eğitimlere 765 ebeveyn katılım gösterdi.

Anne çocuk gelişim atölyeleri

Başiskele Belediyesi, kentteki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek sağlamak amacıyla anne çocuk gelişim atölyeleri ile de ailelerin bilinçlenmesine katkı sunuyor. Annelerin çocukları ile birlikte sosyalleşebilmelerini ve birçok farklı konuda eğitim alabilmelerini sağlayan atölyeler, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşiyor. Okul öncesi dönemin yaşamın temelini oluşturduğu günümüzde her çocuğun kendine özgü gelişim ve öğrenme yetenekleri olduğunu düşünerek çocukları geleceğe hazırlamayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, anne çocuk atölyeleri ile uzman eğitmenler eşliğinde çocukların yaş dönemlerine göre gelişim özelliklerini keşfetmeyi ve çocukların nasıl destekleyeceği konusundaki püf noktaları annelere sunuyor. 2023 yılında bu atölyelerde 126 anne ve çocuğu eğitim aldı.

Evlilik Okulu Projesi

Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftlere ve evlilere yönelik hayata geçirilen Evlilik Okulu Projesi de vatandaşlardan ilgi gördü. İlk eğitimine 2022’nin eylül ayında başlayan eğitimlere, 2023 yılında çiçeği burnunda nişanlı ve evli 128 çift katılım sağladı. Uzman aile danışmanı ve çift terapisti tarafından verilen eğitimlerde ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, problem çözme becerilerinin kazandırılması gibi konularda çiftlere önemli bilgiler aktarıldı. Ayda bir gerçekleştirilen Evlilik Okulu’nda katılımcı çiftlere katılım belgesi ve sürpriz hediyeler verildi.

Pastacılık Okulu

Başiskele Pastacılık Okulu’nda da geleceğin şefleri yetişiyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde çocuk ve yetişkinlere özel hazırlanan atölye çalışmalarıyla tatlı ve tuzlu leziz lezzetler yapılıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yer alan Halil İbrahim Sofrası Aşevi üst katında hizmet veren Pastacılık Okulu, ayrıca bir meslek edindirme kursu olarak da faaliyetlerine devam ediyor. Son bir yılda Pastacılık Okulu’nda verilen eğitimlere 290 kadın ve 118 minik şef katılım sağladı. Kek, pasta, börek, pizza, sütlü tatlı, çikolata yapımı gibi çeşitli tariflerin yapımını öğrenen kursiyerler, keyifli vakitler geçirdi.

Başiskele Belediyesi’nin erkeklere ve kadınlara yönelik ayrı ayrı açtığı spor merkezlerinde kadınlar geçen yıl da yoğun ilgi gösterdi. Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, Rabia Hatun Kadın Spor Merkezi, Hayme Hatun Kadın Spor Merkezi, Nene Hatun Kadın Spor Merkezi ve Vezirçiftliği Semt Konağı Kadın Spor Merkezi’nde geçen yıl 4642 kadın spor yaptı.

Semt konaklarında eğitim ve sosyal imkanlar

Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Rabia Hatun Semt Konağı ve Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı’nda Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle dikiş-nakış, el nakışı, iğne oyası, takı tasarım, mefruşat, keçe yapımı, okuma yazma, Kur’an-ı Kerim gibi eğitimler veriliyor. Son bir yılda semt konaklarına yaklaşık 3 bin vatandaş üye olurken, çeşitli eğitim ve aktivitelere katılım gösterdi.