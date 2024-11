Dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası PenFest, bu yıl 9-10 Kasım tarihleri arasında 5’inci kez düzenleniyor. Festival; geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına, tüm yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en prestijli kalem markalarının, seçkin kalem, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticilerinin, kalem koleksiyoncularının, kalem ucu ustalarının (nibmasters) ve kalem tamircilerinin katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşen PenFest’in 5’incisi bu yıl da Çırağan Sarayı’nda markakalem.com tarafından gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında yapılan festival, vintage kalem ürünlerine de ev sahipliği yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kalem markalarının yarışmalarıyla gün boyu farklı etkinliklerin sergileneceği PenFest’in açılış organizasyonu Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmaların yapılacağı festivalde katılımcı firmaların kalem severler için hazırladığı sürprizlerle daha da renklenecek. Her yıl ücretli olarak yapılan festivali ziyaretçiler telefonlarına gelen karekod ile 2 gün boyunca ziyaret edebilecek.

PenFest bu yıl daha da renkli

Festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar, bu yıl 5’incisini gerçekleştirdikleri festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Atalar, ’’Kalem öyle bir dünya ki onu ancak büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. Festivalde bugüne kadar farklı ülkelerden sanat ve siyaset dünyasının pek çok ünlü ismini ağırladık ve hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku oldu. Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak bu rengârenk dünyanın, eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için festival güzel bir fırsat. Teknolojinin gelişmesiyle yazmanın giderek azaldığı günümüzde, 4 yıldır düzenlediğimiz festivalde yaptığımız gözlemler sonucunda aslında her şeyin aksine yazmayı çok seven, hayal gücünü ve yeteneklerini bu doğrultuda geliştiren önemli bir kitlenin var olduğunu görüyoruz. Her yıl pek çok insanla bir araya geldiğimizde bu kitlenin daha da arttığını görmek bir sonraki yıllar için bize müthiş ilham veriyor’’ dedi.

Verilen bilgiye göre, bu yıl toplam 51 firma, 7’si yurt dışından olmak üzere toplam 8 vintage kalem koleksiyoneri, 1 çizim sanatçısı & yazar, 2’si yurt dışından olmak üzere toplam 3 kalem ucu ustası (nibmaster), 2 kalem tamircisi, toplamda 70 markanın yer alacağı festivalde kalem üreticileri, dolmakalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları & kılıfları, kaligrafi ürünleri, defterler yer alacak. ABD, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, İngiltere, Hindistan, İran’dan koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler ve özel el yapımı tasarım kalemlerin de ilgi görmesi bekleniyor.

Festivale katılacak markaların yanı sıra Nibmaster Ahmet Çarpık, Thomas Ang, Phillip Landsiedel, Kalem Tamircileri Hakan Ünal ve Murat Sünmez, Vintage kalemleri kalem severlerle buluşturacak Abdullah Özdemir, An Tran, Dr. Osman Sümer, Letizia Iacopini, Michael Donald Daigle, Miroslav Tischler, Ulrich Krüner, Waldemar Susemihl gibi isimler de festival boyunca ziyaretçilerle bir arada olacak.