İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 11’i yabancı uyruklu olmak üzere yakalanırken, 1.644 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 5.094 noktada, toplamda 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekip görev aldı. Metruk binalar, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonları dahil olmak üzere toplam 14 bin 757 yer denetlendi. Bu kapsamda 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Operasyonlar sonucunda:

17 adet otomobil,

3 adet tekne/bot,

8 adet ruhsatsız tabanca,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.