Proje, Basra Körfezi’nden başlayarak Irak üzerinden Türkiye’ye uzanan yaklaşık 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol ağını kapsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin yüzde 95’inin tamamlandığını belirtti. Kalan tek aşamanın Kuzey Irak tarafındaki kısmın netleşmesi olduğunu ifade etti.

Projenin, Türkiye’yi turizm ve ticarette küresel bir merkez haline getirme hedefiyle hayata geçirildiği belirtildi. Uraloğlu, İsrail-İran çatışmasının projeye olumsuz yansımadığını, aksine projenin öneminin arttığını söyledi. Kalkınma Yolu’nun Basra Körfezi’nden başlayıp Irak’ı geçerek Ovaköy’den Türkiye’ye ulaşacağını, buradan da Kapıkule üzerinden Avrupa’ya bağlanacağını aktardı. Türkiye’de şu an Ovaköy-Nusaybin arasında demiryolu bulunmadığını, buranın ilk etapta tamamlanacağını ifade etti.

Kuzey Irak kısmının netleşmesi için bölgesel ve merkezi yönetimin işbirliği gerektiğini söyleyen Bakan, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dört taraflı bir mutabakat zaptı bulunduğunu dile getirdi. Finansman modelinin bu yıl içinde kesinleşmesi ve gelecek yıl çalışmalara başlanması planlanıyor. Ayrıca, Türkiye içinde Konya, Afyon, Bilecik, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arasında mevcut hatların geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı ve Ulaştırma Bakanı ile yapılan görüşmede Türkiye’nin enerji nakil hatları kurarak bölgeye önemli katkılar sağladığı, bu sayede ticari kazançların elde edildiği ifade edildiğini aktardı. Kalkınma Yolu’nun stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda bu hattın alternatif bir güzergah olabileceğini vurguladı. Böylece Batı’ya ve Doğu’ya giden akaryakıtın bu yoldan taşınmasının mümkün hale geleceğini söyledi.