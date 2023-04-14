Süper Amatör Play – Off: Pazar günü Play – Off maçları başladı. K.Güvenspor ve Kurtuluşspor ile temsil edildiğimiz Süper Amatör Ligi Play – off’ları heyecanı başlamış oldu. Yönetiminden, futbolcusuna kadar play – off’larda yer almak herkese ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur yaşatır. 6 yıl sonra tekrar play – off’ a kalan Kurtuluşspor ise Merinos Stadında Orhangazi Çakırlıspor ile start aldı.

Temsilcimiz uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1 – 1’lik skorla ayrılmış oldu. İki ekip gollerini penaltıdan attı. Bu karşılaşma iki camianın 30 yıl sonraki ilk karşılaşmasıydı. 1993 – 1994 sezonunda 1. Kümede aynı grupta yer alan iki kulüp İnegöl’de 2 – 2 berabere kalmış, rövanş maçında Kurtuluşspor deplasmanda 3 – 1 kazanmıştı. 12 yıl önce ilk defa play – off heyecanını yaşayan K.Güvenspor, Fidyekızık Sahasında İznikspor maçı ile bu heyecana başladı. İznik temsilcisi 3 – 0 öne geçse de maçtan kopmayan K.Güvenspor 2 golle maça ortak oldu ancak beraberlik golüne ulaşamayınca ilk maçta 3 – 2 yenilmiş oldu. Hafta sonu ikinci maçlar oynanacak. İkinci haftada bizi derbi maçı bekliyor. Kurtuluşspor - K.Güvenspor, Bursa Bağlarbaşı Sahasında karşılaşacak. Keşke bu karşılaşma İnegöl’de oynansaydı da herkes müsabakayı izleyebilseydi. Yetkililer de haklı olarak iki tribünlü sahanın olmamasından dolayı böyle bir karar vermiştir. Peki yan yana maçı izlesek olmaz mıydı? Her maçta mutlaka kavga, tartışma çıkmak zorunda mı? Kaybedenin kazanan tarafı tebrik edip üzüntüsünü kendi içinde, soyunma odasında yaşasa olmaz mı? Umarım hak eden kazanır ve müsabaka iyi başlayıp iyi biter.

Bu maç benim için de ayrı bir anı olacak. Biri Türkiye’ deki ilk kulübüm, diğeri son kulübüm. Her ikisinde şampiyonluklar yaşadım. Çok değerli arkadaşlıklar kurdum, yeni insanlar tanıdım. Geçen yaz mevsiminde her ikisinde de yaz spor okullarında antrenörlük yaptım.

2. Küme:

7. haftada lider Cerrahspor evinde İpekyoluspor ile karşı karşıya geldi. Cemal Yılmaz’ın talebeleri karşılaşmayı 4 – 0 yenerek tam yol ileri devam etti. Ilgarspor ligden çekilen 1922 Selaniklilerspor’u 3 – 0 hükmen yenmiş oldu. Ligin 8. haftasında en yakın takipçisi Erikli Gençlik’e 3 puan fark atan Cerrahspor deplasmanda orta sıralardaki Livanespor ile oynayacak. Ilgarspor, İnegöl’de Ahıskaspor ile karşı karşıya gelecek.