Ligde bulunduğumuz konum itibariyle alınan her puan oldukça önemli. Hele ki birde en yakın rakibin olan Batman Petrolspor karşısında alınan 3 puan galibiyetin ötesinde bir duruma geldi.

Haftalardır düşme hattında olan İnegölspor ha bu hafta ha bir dahakine derken maalesef kötü oyun şanssız puan kayıpları derken, bana göre kağıt üstünde bizim rakibimiz olamayacak Batman karşısında alınan 3 puan alt sıralar adına ciddi bir nefes almamıza sebep olduk.

Müthiş taraftar desteğini arkasına alarak maça başlayan, buna rağmen istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan İnegölspor, tecrübeli kadrosuna rağmen inanın gole kadar sahada ne yaptığını bilmeden mücadele etti.

Teknik heyetin bazı oyuncular üstündeki takıntısı, bazı oyuncuların ligde bulunduğumuz konumu idrak edememeleri bizim kabus dolu günler geçirmemizi sağlasa da, son 2 maçtaki 6 puan bir anlamda kalan maçlarda da umutla bakmamıza neden oldu. Artık inanın ben devre arasında isim bazında baktığımızda oldukça ümitli olduğum bu kadrodan tek bir beklentim var. Oda kalan maçlarda bize gereken puanları alıp ligi tamamlamamız. Yoksa bu saatten sonra bu takım nasıl rakibi abluka altına almaz. Nasıl rakibi pas manyağı yapıp, seyirciyi coşturan bir oyun ortaya koymaz şeklinde bir beklentiye yok.

Benim çok umutlu olduğum teknik heyet maalesef bu oyuncu grubuna bizi çok çabuk düzlüğe çıkarma adına bir katkı koyamadılar. Oysa 2.yarı aldığımız maçlara göre iyi puan topladık. Fakat ne oyun olarak rakibi ezip seyirciye rahat maç izlemelerini sağladık, ne de bizi direkt ilgilendiren rakipleri yenebildik.

Bundan dolayı bu haftaya kadar düzelmeyen bazı işlerde bundan sonra çok fazla düzelmez ama avantaj şu; 2 düşen takımla İnegöl’de oynamamız. Bir de Erok ile fazla iddiası bulunmayan Ankaraspor ile Amed maçlarımızın olması. Yoksa inanın korku tünelinin başrol oyuncusu durumundaydık hala...