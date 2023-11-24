Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün  yaptığı son değerlendirmelere göre; 

Bursa'da haftanın son iş gününe girerken şemsiyeler hazır olsun, zira şehir kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Havanın soğumasıyla birlikte en düşük sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

Bursa'da Çiftçilere Destek Bursa'da Çiftçilere Destek

25 Kasım Cumartesi günü ise termometreler 11 dereceye kadar düşecek, ancak sıcaklık bu kez yağışla birleşecek. Sağanak yağışın Bursa'yı etkisi altına alması bekleniyor. İçinizdeki güneşe rağmen, dışarıda yağmurluk ve sıcak tutan bir montunuzu yanınıza almayı unutmayın.

BURSA HAVA DURUMU 

ekran-goruntusu-2023-11-22-171927buuuursa

İNEGÖL HAVA DURUMU 

inegolllajasdas-1