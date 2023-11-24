Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

Bursa'da haftanın son iş gününe girerken şemsiyeler hazır olsun, zira şehir kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Havanın soğumasıyla birlikte en düşük sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

25 Kasım Cumartesi günü ise termometreler 11 dereceye kadar düşecek, ancak sıcaklık bu kez yağışla birleşecek. Sağanak yağışın Bursa'yı etkisi altına alması bekleniyor. İçinizdeki güneşe rağmen, dışarıda yağmurluk ve sıcak tutan bir montunuzu yanınıza almayı unutmayın.

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