Tekirdağ Kapaklı ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Ilgaz Caddesi’nde Pınarça yönünde ilerleyen M.Y. (24) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

24 yaşındaki motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.