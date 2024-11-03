Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 35 AVB 511 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 41 U 7588 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Emre K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.