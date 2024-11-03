DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Onur Metinbaş konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl`de alt yapı çalışmaları ile ilgili birçok mahalle ve sokaklarımızda alt yapı kazısı gerçekleşti ve gerçekleştiriliyor.

Hızlı bir şekilde büyüyen, nüfusu artan İnegöl`de orta ve uzun vadeli alt yapı projeksiyonu düşünüldüğünde ihtiyaçlara cevap verecek bir alt yapı çalışması geçte olsa başladı.

Sayın Alinur Aktaş`ın yerel seçimler öncesi ihale ettiği ve el değiştiren Büyükşehir Belediyesi`nde CHP`li Sayın Bozbey tarafından uygulamaya koyulan İnegöl`deki alt yapı çalışmaları bir türlü asfalt atılamaması yüzünden toza ve çamura bulanan biz İnegöllüleri yeter artık dedirtecek noktaya getirdi.

DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ

Ak Partili Büyükşehir Belediyesi Sayın Alinur Başkan tarafından yapılan alt yapı ihale dosyası eksik, doğru hazırlanmış değil.

İnegöl sokaklarını kazan ihaleyi alan firma sadece kazıyı yapıyor, alt yapıya yerleştirilecek boru vb. ekipmanı koyuyor, kazıyı kapatıyor. Ancak bu işlem bittikten sonra kazılan yolun üzerine asfalt atma işlemi ihale şartnamesinde olmadığı için firmanın sorumluluğunda değil.

HADİ BİRAZ DAHA AÇAYIM

Bu ihaleyi alan firma sizin firmanız olsa

; asfaltlama işlemini yapmayacağınız için teknik ve bilimsel kurallara uymadan ( yolu kesmeden, alt yapıya yerleştirilecek boru çapını dikkate alarak uygun genişlikte kazı yapmadan…) maliyetlerinizi düşürmek için hızlı bitirmek adına kepçeyi vurup, mevcut asfalt az bozulmuş, çok bozulmuş demeden Allah ne verdiyse yolu kazmaz mısınız? Nasıl olsa asfaltı siz atmayacaksınız.

İşte Ak Partili Büyükşehir Belediyesi zamanında ihale edilen alt yapı işi ihale dosyası bu nedenle eksik yapılmış, düğme yanlış iliklenmiştir.

Gelelim CHP li Büyükşehir Belediyesi`ne

Sayın Cumhurbaşkanı`nın SGK borcu olan belediyelerden bu borçları tahsil edin demesinin ardından Bursa Büyükşehir`e de SGK borcu yüzünden 4 taksit ile bu borcun tahsiline yönelik yazı gönderilmiş.

Aklıma gelen sorular ;

Sayın Bozbey elindeki kaynağı SGK borçlarının ödenmesine kaydırarak İnegöl`ün kazılan ve asfaltlanmayan yollarının asfaltlama ihalesini bilinçli bir şekilde geciktirmekte midir?

Ya da ihale dosyasını eksik hazırlayarak ihale sürecini uzatmaya mı çalışmakta, zaman mı kazanmaktadır?

Bakın Hükümet bizden SGK borçlarını istiyor diyerek asfaltlama işlemi bilinçli olarak mı geciktirilmektedir?

Kıymetli İnegöllü Hemşehrilerim;

İki kutuplu siyasetin size reva gördüğü şey, bu kışta bol tozlu ve çamurlu yollardır.

Umarım Büyükşehir Belediyesi bahane üretmeden kaynak problemini çözüp İnegöl`ün kazılan yollarını asfaltlar ve bizi bu çileden kurtarır.

Deva Partisi olarak tüm süreci yakından takip ettiğimizi ve edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."