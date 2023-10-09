Şanlıurfa'da bir Rufai tarikatına ait dergahta, küçük yaştaki çocuklara karınlarına şiş sokulduğu iddiaları, sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Vatandaşlar, bu ürkütücü görüntülerin çocukları olumsuz etkilediğini dile getirerek yasal işlem yapılmasını talep etti.

Söz konusu görüntüler, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde bulunan Sırrın Mahallesi'nde yer alan bir Rufai tarikatına mensup tekkede kaydedildiği iddia ediliyor. Görüntülerde, büyüklerin yanı sıra yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocukların karnına şiş sokulduğu görülüyor. Tef ve ilahi müzikler eşliğinde çocuklar, karınlarındaki şişlerle sanki bir podyumda yürütülüyormuş gibi hareket ettiriliyor. Bu görüntüler, toplumda büyük bir infiale yol açtı.

Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerini göreve çağırarak, bu korkunç görüntülerin gerçek olup olmadığını ve eğer gerçekse bu tür işkenceyi yapanların cezalandırılmasını istediler. Görüntülerin çocuklara zarar verdiği ve insanlık dışı bir davranış olduğu konusundaki tepkiler çok sertti. Bazı vatandaşlar, "Bu görüntüler nedir? Gerçek ise bu caniliği yapanlar hakkında gerekeni yapın! Çocuklara da sahip çıkın! Böyle bir cehalet olamaz. Çocuğa şişi geçirmiş gezdiriyorlar" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Bu olay, daha önce de benzer şekilde genç ve yetişkin tarikat üyelerinin karın, yanak gibi bölgelerine şiş sokma görüntülerinin başta Gaziantep olmak üzere çeşitli illerde yaşandığına dair haberlerle paralel bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak, Rufai tarikatinin şeyhi İzzettin El Rufai'nin, bu işlemin "Allah rızası ve keramet için" yapıldığını savunduğu, ancak İslam inançlarına göre böyle bir uygulamanın caiz olmadığı belirtiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise olaya ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştır:

"Bazı basın ve sosyal medya platformlarında 'Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldı' başlıklı haberlerin yer alması nedeniyle, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz olayın iddia edildiği yere yönlendirilmiştir. Bakanlığımız, olaya karışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Çocukların korunması ve hizmetlerin sağlanması, uzman personelimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu çerçevede, söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."