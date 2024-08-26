Kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeler yaşam sürelerini uzatıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kişiye özel programlarla uygulanan kanser rehabilitasyonunun hastalarda sadece fiziksel etkileriyle değil; aynı zamanda ruhsal, sosyal ve bilişsel fonksiyonlara sağladığı katkılarıyla da önem kazandığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Kanser tedavisinde kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissetme ihtiyacı artıyor.

Yeni tedavilerle ilaç yan etkilerinin, ağrı ve yorgunluk gibi şikayetlerin mümkün olabildiğince azaltılmasının hastalıkla baş etmede önemli rol oynadığını söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Tüm bunları en verimli şekilde başarabilmek amacıyla ortaya konan kanser rehabilitasyonu, olumlu etkileriyle geniş çerçeveli bir tedavi yaklaşımı sunuyor” dedi.

Prof. Dr. Semih Akı, araştırmaların fiziksel aktivitenin kanser hastalarında yaşam kalitesi, kas gücü ve fonksiyonel kapasite üzerine sayısız yararlı etkileri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Semih Akı, kanser hastalarının doktorlarına danışarak uygulayabileceği ve kanserle daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerini sağlayabilecek bazı önerilerini sıraladı:

Bir egzersiz programınız varsa düşük seviyelerden başlamaya özen gösterin. Bir etkinliği günde birkaç dakika yapmanın bile iyi geldiğini hissedeceksiniz. Toplam egzersiz süresini mutlaka bölün ve aralara dinlenme molaları koyun. Örneğin planladığınız toplam 30 dakikalık bir yürüyüşü gün boyuna yayarak farklı saat dilimlerinde 10 dakikalık 3 yürüyüşe çıkmış olun. Vücut egzersizlerinden sıkılıyorsanız daha keyifli hale getirmek için grup derslerine katılabilir veya sevdiğiniz şarkılar eşliğinde pratik yapmayı deneyebilirsiniz. Aynı şekilde bisiklet kullanmak hem zevkli hem de egzersiz niteliğinde bir seçenek olabilir. Masabaşı bir işe sahipseniz günlük iş molanızda yemeğinizi dışarda yemeyi tercih etmeniz hareket seviyenizi artırmaya yardımcı olur. Günlük rutininize fiziksel aktiviteler eklemenin yollarını arayın. Örneğin aracınızı evinize ya da iş yerinize en uzak park alanına park edin ve o mesafeyi yürüyün. Adımları ölçen bir alet olan pedometre veya akıllı telefonlarda bulunan adımsayar uygulamalar aracılığıyla günlük adım sayınızı takip edin ve ideal seviyelerde tutmaya özen gösterin. Egzersiz yaparken rahat giysiler tercih edin ve bol su tüketin. Omuz silkmek, kolları kaldırmak ve yürümek gibi kol bacak egzersizleri ile ısının, germe egzersizleriyle de soğuyun. Bahçe veya evle ilgili büyük efor gerektirmeyen, ufak tefek tadilat işleriyle ilgilenmek hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Yoga yapmayı deneyin. Aerobik olmamasına rağmen hareket ve meditasyonu bütünleştirerek fayda sağlar. Radyoterapi alıyorsanız yüzme havuzlarından kaçının. Ortak kullanım alanlarında enfeksiyon riski fazladır ve klor, ışın gören cildi ekstra tahriş edebilir. Vücudunuzun sesini göz ardı etmeden dinleyin, kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa egzersiz yapmak için vücudunuzu zorlamayın. Kansere eşlik eden bir anemi yani kansızlık durumu söz konusuysa doktorunuza danışmadan egzersiz yapmayın. Yürüme veya denge kurma güçlüğü gibi bazı önemli sorunlarda egzersiz programının bu şartlara özel olarak bir uzmanla birlikte düzenlenmesi gerektiğini unutmayın. Kanser hastaları için özel tasarlanmış programları araştırın, derneklere üye olun ve bu konuda diğer hastalarla ilişkilerinizi geliştirin.