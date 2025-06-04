İnegöl Tüfekçikonak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 58 yaşında ki Osman Ungan kafkas camiasını yasa boğmuştu.

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Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedilen Osman Ungan için yedi mevlid düzenlendi.

İnegöl Urgancılar Camisinde akşam namazı sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlid-İ şerifte ilahiler ve dualar okundu.

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Çevresinde sevilen biri olan Osman Ungan'ın mevlid-i şerife katılımın yüksek olması dikkat çekti.

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Mevlid sonrası camiye gelenlere lokma ikram edildi.

Muhabir: Şerife öz