İnegöl Tüfekçikonak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 58 yaşında ki Osman Ungan kafkas camiasını yasa boğmuştu.

Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedilen Osman Ungan için yedi mevlid düzenlendi.

İnegöl Urgancılar Camisinde akşam namazı sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlid-İ şerifte ilahiler ve dualar okundu.

Çevresinde sevilen biri olan Osman Ungan'ın mevlid-i şerife katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Mevlid sonrası camiye gelenlere lokma ikram edildi.