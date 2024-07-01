Kansersiz Yaşam Derneği, kanser tedavisi gören hastaların psikolojik iyilik hallerini desteklemek amacıyla "Ruhun Işığında Gülümse" projesini başlattı.

Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Nivea markasının sponsorluğuyla "Ruhun Işığında Gülümse" projesini başlattı. Proje ile dernek, kanser hastalarının fiziksel tedavilerinin yanı sıra, sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle erişmekte zorlandıkları psikolojik destek tedavilerine ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Dünyada yapılan birçok bilimsel araştırma, psikolojik desteğin hastaların moral ve motivasyonunu artırarak tedaviye olumlu yanıt verme oranlarını yükselttiğini gösteriyor. Bu bağlamda düzenli fiziksel tedavi alan her hastanın aynı zamanda psikolojik olarak da desteklenmesi fiziksel tedaviler kadar önem arz ediyor. Ruhun Işığında Gülümse Projesi ile hastaların birebir olarak psikologlar ile görüşeceği ve istikrarla sürdüreceği bir psikolojik destek süreci oluşturulacağını ifade eden Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanser tedavisi gören hastalarımızın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da güçlü olmaları gerekiyor. Nivea’nın desteğiyle başlattığımız bu projeyle, hastalarımızın bütünsel iyilik haline katkı olmayı hedefliyoruz. Projemiz sürdürülebilir terapi desteği sağlanacak olması özelliğiyle Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceği için hastalarımız adına mutlu, derneğimiz adına ise gururluyuz. Amacımız bu hastalıkla mücadele eden herkesin her zaman daha iyi şartlarda ve iyileşme yolunda çok güçlü hissetmelerini sağlamak. Bu bağlamda projemizin ana sponsoru olan Nivea markasına bu farkındalığa katkı olarak bu yolda bizimle yürüdükleri için tüm kanser hastaları adına da teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 yıl boyunca sürecek proje kapsamında birebir terapilerin yanı sıra, toplumun genelinde kanser ve psikolojik desteğin etkilerine dikkat çeken farkındalık çalışmaları da yürütülecek. İlk etapta gerçekleştirilen farkındalık çalışması çerçevesinde, önceki yıllarda birçok farkındalık çalışması ve afet zamanlarında yola çıkan KAYD’a ait mobil eğitim tırına dönüşebilen YaşaTIR, ilk olarak Haziran Kocaeli Anıt Park’ta, ardından Eskişehir Dublin Meydanı’nda konumlandırıldı. KAYD yetkilileri tarafından projeye dair bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, diğer yandan sponsor markanın tüm dünyada kullanılan cilt analizi cihazları ile ücretsiz analizler gerçekleştirildi.