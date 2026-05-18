İnşaat sektörünün genç iş insanlarından Ömer Faruk Kızılgüney, sektörün uluslararası iş birliği kapasitesini artırmak, küresel pazarlardaki gelişmeleri yerinde incelemek ve yeni ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla Londra'da kapsamlı bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

İş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, Londra'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Programı kapsamında üst düzey görüşmeler ve teknik incelemeler yapan Kızılgüney, Türk inşaat sektörünün küresel arenadaki gücünü ve yenilikçi yüzünü İngiltere'de temsil etti. Ömer Faruk Kızılgüney, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Konsoloslukta düzenlenen stratejik görüşmeye katıldı. Buluşmada, inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün dış ticaret potansiyeli, Türkiye-İngiltere hattında geliştirilebilecek yeni yatırım fırsatları ve küresel pazarlara açılım stratejileri üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Temaslarının ardından dünyanın en büyük yapı ve inşaat organizasyonlarından biri olan UK Construction Week'i ziyaret eden genç iş insanı; sektörün dönüşümüne yön veren inovatif üretim sistemlerini, sürdürülebilir yapı çözümlerini ve modern inşaat teknolojilerini yerinde inceledi. Londra'da düzenlenen uluslararası mermer fuarını da ziyaret eden Kızılgüney, mermer ve doğal taş sektöründe kullanılan yüksek teknolojili işleme makineleri ve katma değerli üretim sistemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Program kapsamında fabrikalara yapılan teknik ziyaretlerle üretim ve ihracat potansiyeli sahada değerlendirildi. Modern yapı malzemelerinin pratik uygulamalarını gözlemlemek amacıyla İngiltere'deki iki büyük şantiyede incelemelerde bulunan Kızılgüney, İngiliz proje yönetim süreçleri ve ileri yapı teknolojileri hakkında önemli gözlemler yaptı. Program boyunca Londra'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve MÜSİAD üyeleriyle özel bir istişare yemeğinde bir araya gelindi. Görüşmelerde, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve ortak ticaret vizyonunun güçlendirilmesi hedeflendi.

'Küresel ölçekte yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz'

Üreten, geliştiren ve dünyaya entegre olan bir Türkiye vizyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Kızılgüney, genç nesil liderliğin getirdiği dinamizmle Türk inşaat sektörünü uluslararası platformlarda daha güçlü temsil etmeye odaklandığını belirtti. Kızılgüney, modern teknolojileri ve sürdürülebilir projeleri merkeze alarak küresel ölçekte yeni iş birlikleri ve yatırımlar geliştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.