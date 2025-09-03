İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli, TRT Sinema ortak yapımı “Kanto”, geçtiğimiz haziranda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin ardından yolculuğunu Hindistan’da sürdürüyor. Uluslararası seçkide yer aldığı Jagran Film Festivali’nde Hindistan prömiyerini yaparak farklı coğrafyalardan sinemaseverlerle buluşacak.

Altay’ın “Guardian of Angels” ve “Kodokushi” gibi belgeselleriyle tanınan yönetmenlik yolculuğunda ilk uzun metraj kurmacası olan “Kanto”, hayatını ailesine adayarak geçiren Sude’nin hikâyesine odaklanıyor. Düzenli bir işe başlamaya hazırlanırken kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişen hayatını anlatan film, geçmişin gömülü sırlarıyla yüzleşme sürecinde aile bağları ile bireysel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi sorguluyor.

ULUSLARARASI YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

Saraybosna Film Festivali kapsamında “Cinelink Work in Progress” bölümünde Cinelink Impact Ödülü’ne layık görülen “Kanto”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız yer alırken, görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve Ensar Altay üstleniyor.