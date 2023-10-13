Kanton Fuarı, yani Çin İthalat ve İhracat Malları Fuarı demektir.

İlki 1957 yılında Çin İhraç Malları Fuarı adıyla düzenlenen Kanton Fuarı, Çin’in Guangzhou kentinde, senede biri ilkbahar, diğeri sonbahar mevsimlerinde olmak üzere senede iki defa tertipleniyor.

Fuardan hem bire bir hem de internet üzerinde alışveriş yapılabiliyor. Fuar, ticaret dışında farklı teknolojik iletişim ve işbirliği etkinliklerine fırsat sunuyor. Buna ek olarak kalite kontrol, sigorta, nakliye, reklam ile danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.