Uyuşturucu ile mücadele amaçlı kurulan ekiplere denir.

Narkotim sözcüğü, Yunanca uyuşma anlamına gelen narke ile İngilizce takım, ekip anlamına gelen team sözcüklerinin birleşiminden meydana gelir.

Narkotim Ne Yapar?

Akıllı telefonlar ile de ihbarı kolaylaştıran bir uygulama yani uygulama. Program, akıllı telefonlara indirilebiliyor. Suçla mücadelede vatandaşın desteğini sağlamaya yönelik bir proje. Kayıtla girilecek bir uygulama. T.C.Kimlik no ile sisteme girilebiliyor. İller bazında da Narkotim WhatsApp ihbar hattı da mevcut.