Kanuni Sultan Süleyman, 458’inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılırken, adına bir de sergi açılışı gerçekleştirildi. ‘Kanuni Sultan Süleyman Sergisi’nde dönemin olaylarını anlatan resim, minyatür, hat eserleri yer aldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın 458’inci ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii’nin içinde bulunan türbesinde yapılan anma programında dualar okundu. Anma törenine, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve beraberindeki heyet katıldı.

Tarihi sergi ziyarete açıldı

Anma Kur-an’ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı dua ile sona erdi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılan sergiye katıldı. ‘Kanuni Sultan Süleyman Sergisi’nde döneme ait olayları anlatan resim, minyatür, hat eserler yer aldı.