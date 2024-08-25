Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya Rallisi’nin seremonik startı Kayaşehir’den verildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek olan Kapadokya Rallisi için Kayaşehir’de seremonik start töreni düzenlendi. Etkinliğe Nevşehirlilerin ilgisi büyük oldu. Tören öncesinde yarış severler ralli pilotlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Rallide ter dökecek pilotlar, verilen seremonik startın ardından seyircileri selamlayarak, şehir turu attılar.

Burada konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; “Hayalini kurduğum şehirde bir hayalimi daha gerçekleştirebilmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Bunu da, göz bebeğim olan ve en önem verdiğim yerde, bu şehrin kaderini değiştireceğine inandığım Kayaşehir'de yapmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Benim Nevşehir’i sanatın, sporun, kültürün başkenti yapmak gibi bir hayalim, hedefim var. Bu şehir gerçekten dünyanın en fantastik, en mistik ve en romantik şehri ve yaşayan her bir ferdine vefa duyduğum bu şehrin insanlarının hayatını kolaylaştırmak, muhteşem bir şehirde yaşamalarını temin etmek için hayal kuruyorum ben.

Dünyanın farklı noktalarında, Türkiye'nin farklı noktalarında ralliler yapılıyor. Ama bu kadar güzel bir coğrafyada ilk defa yapılıyor. Buradan ortaya çıkacak resimler, görüntüler hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirecek ve şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için bir sıçrama adımı olacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu organizasyon için Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından gelen bütün yarışmacılara hem hoş geldiniz diyorum. Yarışmada tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.

Kapadokya Rallisi’nin seremonik start törenine Belediye Başkanı Arı’nın yanı sıra, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, Başkan Vekili Mert Koral, Yarışma Direktörü Emirhan Uzaktaş ve çok sayıda davetli katıldı.