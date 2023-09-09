Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 49 adet paketlenmiş bonzai ele geçirildi.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı’nda bulunan 84/86 No’lu binanın önünde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinde 58.13 gram ağırlığında 49 adet paketlenmiş bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın evinde gerçekleştirilen aramada 1.04 gram ağırlığında 1 adet daha paketlenmiş bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.